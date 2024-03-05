MNC Life Apresiasi Mitra Penjual Melalui Champion Award Night 2024

JAKARTA - MNC Life kembali gelar Champion Award Night 2024, sebagai salah satu bentuk untuk mengapresiasi para agen terbaik.

PT MNC Life Assurance merupakan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang bergerak pada bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group.

Acara ini sendiri disambut meriah di Kapal Phinisi Toba Kenzo Medan, Sumatera Utara, Minggu 3 Maret 2024.

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menyatakan bahwa Champion Award tahun ini bukan hanya menjadi momen apresiasi dari perusahaan, melainkan juga menandakan meningkatnya kualitas agen penjual sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan.

“Kami melihat komitmen dari para agen untuk selalu memberikan yang terbaik dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui acara ini, dengan sepuluh kategori pemenang, para top agen ini menjadi contoh terbaik dengan memprioritaskan kualitas bisnis dalam melayani nasabah dengan pilihan produk yang sesuai kebutuhan, dengan penuh dedikasi,” jelas Risye.