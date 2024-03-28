Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harvey Moeis Usaha Apa? Ini Sepak Terjang Bisnis Suami Sandra Dewi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:01 WIB
Harvey Moeis Usaha Apa? Ini Sepak Terjang Bisnis Suami Sandra Dewi
Harvey Moeis usaha apa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis usaha apa? Ini sepak terjang bisnis suami Sandra Dewi. Harvey Moeis mengejutkan publik dengan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi timah. Hal ini sontak saja membuat netizen kaget karena sebelumnya Harvey dikenal sebagai suami idaman yang sering dibanggakan Sandra Dewi.

Bahkan pernikahan pasangan itu pun sempat disoroti karena kemewahannya dengan mengusung tema Prince & Princess di Disneyland, Tokyo, Jepang. Lantas bagaimana sebenarnya perjalanan bisnis Harvey Moeis?

Berdasarkan rangkuman Okezone, Kamis (28/3/2024), berikut informasi terkait sumber kekayaan Harvey Moeis suami Sandra yang terjerat kasus korupsi. Harvey Moeis usaha apa? Ini sepak terjang bisnis suami Sandra Dewi.

Harvey Moeis diketahui sebagai pebisnis tambang. Salah satu bisnis tambangnya adalah batu bara yang bertempat di Bangka Belitung.

Harvey Moeis sendiri menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara.

Selain batu bara, di tempat yang sama dia juga memiliki bisnis timah. Kabarnya, Harvey juga memiliki wewenang dalam mengatur jalannya operasi perusahaan.

Halaman:
1 2
