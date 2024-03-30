Pegadaian Gelar Panggung Emas dalam Rangka Puncak Festival Ramadan 1445H

JAKARTA-Pegadaian menggelar Panggung Emas Ramadan secara serentak pada 12 lokasi di berbagai penjuru Indonesia yang dimulai dari 29 Maret hingga 31 Maret 2024. Dimeriahkan hiburan dari berbagai artis lokal dan ibukota, acara ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat, maupum perlombaan dengan tema bulan suci Ramadan.

Panggung Emas Ramadan merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan Festival Ramadhan yang telah sukses diselenggarakan sejak awal bulan Ramadan 1445 H di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengusung konsep pasar rakyat, Festival Ramadhan hadir untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti Bazar UMKM, Bazar Lelang Emas, Tabligh Akbar, Penyerahan Santunan Anak Yatim, Pengumuman Pegadaian Poin, dan acara lainnya.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan, acara tahunan yang dihelat setiap bulan puasa ini bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat agar lebih dekat dan mengenal Pegadaian melalui berbagai macam kegiatan.

“Harapan kami acara ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan banyak pihak. Tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait produk dan program Pegadaian, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung UMKM naik kelas melalui Bazar UMKM,” tutur Elvi.

Selain membuka pintu rejeki bagi UMKM, kegiatan ini membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya lebih luas. Dengan adanya momen Ramadhan ini, Pegadaian juga ingin berbagi dengan sesama melalui bantuan dan santunan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Jangan lewatkan Panggung Emas Ramadan Pegadaian di lokasi terdekat di tempat Anda, Ramadan bareng Pegadaian #BisaLebih seru dan berkah, informasi selengkapnya dapat diakses melalui https://sahabat.pegadaian.co.id/acara.

(Herlambang)