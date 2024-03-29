Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PT Pegadaian Kanwil Manado Serahkan 1.000 Paket Sembako kepada Mustahik

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:53 WIB
PT Pegadaian Kanwil Manado Serahkan 1.000 Paket Sembako kepada Mustahik
Pegadaian Kanwil Manado serahkan 1.000 paket sembako kepada Mustahik (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

MANADO-Dalam rangka berbagi kebahagian di Bulan Ramadan 1445 H, PT. Pegadaian Kanwil V Manado lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka Pegadaian Peduli menyerahkan bantuan berupa 1.000 Paket Sembako di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado pada Kamis, (28/3/2024).

Hadir Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil V Manado, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andri Prasmuko, Wakil Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara, KH Anwar Sadiah, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara, KH Abdul Wahab Abdul Gafur LC, Deputy Operasional PT Pegadaian Kanwil V Manado, Widi Sunardi dan seluruh tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Pratikno, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil V Manado mengatakan bahwa Pegadaian rutin menyerahkan CSR sebagai bentuk kepedulian sosial. Kali ini terasa istimewa karena dilaksanakan di Bulan Ramadhan. Penuh berkah dan pahala.

Pratikno menambahkan bahwa PT Pegadaian ingin terus memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan tepat guna.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw mengapresiasi Pegadaian yang konsisten memberi bantuan sosial kepada kaum dhuafa di Sulawesi Utara.

“Hal ini sangat membantu upaya penurunan kemiskinan di Sulut,dan bantuan itu agar tepat sasaran,’ tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175270//pnm_harumkan_inacraft_2025_dengan_wangi_kopi_sembalun-2Hyx_large.jpeg
PNM Harumkan Inacraft 2025 dengan Wangi Kopi Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175259//membeli_tiket_bus-W0Vx_large.jpg
Ini 5 Tips Memilih Tiket Bus yang Aman dan Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/1/3175212//menteri_kebudayaan_ri-ehsB_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Hadiri Kuliah Umum di Timor-Leste, Perkuat Hubungan lewat Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175111//bobby_nasution_siapkan_11_langkah_cepat_tekan_inflasi_di_sumut-PkBw_large.jpg
Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement