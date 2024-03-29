PT Pegadaian Kanwil Manado Serahkan 1.000 Paket Sembako kepada Mustahik

MANADO-Dalam rangka berbagi kebahagian di Bulan Ramadan 1445 H, PT. Pegadaian Kanwil V Manado lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka Pegadaian Peduli menyerahkan bantuan berupa 1.000 Paket Sembako di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado pada Kamis, (28/3/2024).

Hadir Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil V Manado, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andri Prasmuko, Wakil Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara, KH Anwar Sadiah, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara, KH Abdul Wahab Abdul Gafur LC, Deputy Operasional PT Pegadaian Kanwil V Manado, Widi Sunardi dan seluruh tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Pratikno, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil V Manado mengatakan bahwa Pegadaian rutin menyerahkan CSR sebagai bentuk kepedulian sosial. Kali ini terasa istimewa karena dilaksanakan di Bulan Ramadhan. Penuh berkah dan pahala.

Pratikno menambahkan bahwa PT Pegadaian ingin terus memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan tepat guna.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw mengapresiasi Pegadaian yang konsisten memberi bantuan sosial kepada kaum dhuafa di Sulawesi Utara.

“Hal ini sangat membantu upaya penurunan kemiskinan di Sulut,dan bantuan itu agar tepat sasaran,’ tuturnya.

