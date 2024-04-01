Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |21:17 WIB
BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN
BSD dan PIK Jadi PSN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan soal penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Basuki menjelaskan, tidak semua PSN tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).

"Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan.

"(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135381/rupiah-XVbI_large.jpg
Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135126/sri_mulyani-BA3v_large.jpg
Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp2,3 Triliun, Ini Daftar Penerimanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement