HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Jokowi di Sidang MK, Sri Mulyani: Dijawab Sesuai dengan Diminta

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:46 WIB
Pesan Jokowi di Sidang MK, Sri Mulyani: Dijawab Sesuai dengan Diminta
Sri Mulyani di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, hari ini. Dirinya menerangkan soal bantuan sosial (Bansos).

"Baik. Sudah sesuai dengan yang diminta yang dijelaskan. Itu saja ya," jelas Menkeu ketika ditanya bagaimana mengenai sidang tersebut, Jumat (5/4/2024).

Ketika ditanya mengenai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum dirinya menghadiri sidang, Sri Mulyani pun menjawab singkat.

"Ya dijawab aja sesuai dengan diminta," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto blak-blakan mengungkapkan pesan yang diberikan Kepala Negara sebelum dirinya dan 3 menteri menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hari ini, Jumat (5/4/2024).

Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya," tegas Airlangga ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Namun demikian, Airlangga menampik adanya pesan khusus kepala negara. Sebab, Jokowi hanya meminta 4 menteri yang hadir untuk menjelaskan seuai tugas dan fungsi masing-masing kepada majelis Mahkamah Konstitusi.

Halaman:
1 2
