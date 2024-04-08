Mentan Amran Ungkap Dukungan Pemerintah Terhadap Petani

Jakarta-Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), mengungkapkan beragam dukungan yang diberikan pemerintah kepada petani. Dukungan tersebut mencakup peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, pemberian bantuan pompa, dan penyediaan alat mesin pertanian.

Mentan Amran mengatakan, beragam dukungan tersebut merupakan berkah Ramadhan bagi petani. Hal tersebut ia ungkapkan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang (5/4/2024) dan mengecek area pompanisasi di daerah tersebut.

“Saat ini, di Bulan Suci Ramadhan, petani mendapat berkah dengan adanya bantuan dari pemerintah, dari Bapak Presiden. Pupuk naik dua kali lipat, pompanisasi gratis, serta alat mesin pertanian," tuturnya.

BACA JUGA: Mentan Optimis Pompanisasi Bantu Ekonomi Petani di Jawa Barat

Beberapa waktu lalu, Mentan Amran telah mengumumkan peningkatan signifikan dalam alokasi pupuk bersubsidi, dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp28 triliun. Langkah ini diperkuat dengan surat resmi yang dikirimkannya kepada para Gubernur dan Bupati.

“Alhamdulillah, hari ini petani Indonesia merasakan kebahagiaan, karena pupuk sudah sampai di titik distribusi, dengan penambahan pupuk sebesar 100%, dengan nilai anggaran mencapai 28 triliun. Kami telah memastikan pengiriman surat sudah sampai ke Gubernur dan Bupati hingga Kadis Kabupaten," tuturnya.