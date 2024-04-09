Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Kereta Whoosh Bisa Refund dan Reschedule Online

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |19:00 WIB
Penumpang Kereta Whoosh Bisa <i>Refund</i> dan <i>Reschedule</i> <i>Online</i>
Kereta Cepat Whoosh. (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan para calon penumpang Whoosh sudah bisa melakukan pengembalian uang (refund) dan penjadwalan ulang keberangkatan (reschedule) secara daring.

Manajer Komunikasi Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Emir Monti membeberkan, layanan baru itu khusus untuk pembeli tiket yang menggunakan aplikasi "Whoosh" dan website KCIC, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke stasiun untuk melakukan refund dan reschedule.

"Penumpang yang sudah membeli tiket melalui aplikasi dan website resmi, tidak perlu repot menukarkan tiketnya ke stasiun. Cukup melalui daring sudah bisa," kata Emir dikutip dari Antara, di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, kemudahan itu mulai berlaku sejak 3 April 2024, guna meningkatkan pelayanan perusahaan ke para calon penumpang, khususnya pada momentum mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 H.

"Untuk refund dan reschedule dipotong 25 persen ke pembeli tiket, sehingga sisanya 75 persen dari nilai pembelian," ujar dia.

Bagi pembeli selain dari aplikasi dan website resmi, lanjut dia, sementara masih harus datang ke stasiun untuk melakukan kedua hal tersebut.

Emir menambahkan, masyarakat sudah merespons positif fasilitas layanan itu hingga kini.

Seorang calon penumpang Whoosh, Ardi, mengapresiasi pengadaan layanan itu, karena sangat praktis bagi pengguna jasa.

"Bagus itu layanannya, jadi tidak perlu repot datang lagi ke stasiun," ujar dia saat diwawancarai di ruang tunggu Stasiun KCIC Halim.

