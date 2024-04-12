Arus Balik dengan Mobil Listrik, Lokasi SPKLU Tersedia per 23 Kilometer

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiagakan 47 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung perjalanan balik pengguna kendaraan listrik yang melalui tol di wilayah Jawa Tengah.

Sebanyak 47 unit ini terdiri dari 45 unit yang berada di 21 rest area sepanjang ruas tol Brebes hingga Sragen dan dua di antaranya merupakan SPKLU Mobile yang dapat mendatangi pemudik kendaraan listrik yang kehabisan daya sebelum mencapai titik rest area.

PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana melakukan peninjauan kesiapan SPKLU PLN di Rest Area 444 B mengapresiasi kesiapan PLN dalam menghadapi gelombang arus mudik dan arus balik Lebaran ini.

"Pengemudi kendaraan listrik yang melewati wilayah Jawa Tengah tidak perlu khawatir kehabisan baterai. Dari tol Brebes sampai dengan Sragen terdapat 21 rest area yang semuanya sudah terpasang 45 unit SPKLU dan 2 unit SPKLU Mobile yang dapat mendatangi kendaraan listrik yang kehabisan daya sebelum mencapai titik rest area, pengemudi tinggal menghubungi rekan-rekan PLN," ujar Nana.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan SPKLU PLN siap untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik para pemudik. PLN telah memetakan sebaran SPKLU dengan menghitung jarak rata-rata antar SPKLU sekitar 23 KM.

"Jika tahun sebelumnya masih terbatas, tahun ini sebaran SPKLU tersedia di setiap titik rest area mulai tol Trans Jawa hingga Sumatra. Kami ingin pengguna kendaraan listrik bisa melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman," ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Mochamad Soffin Hadi saat melakukan pengecekan di rest area 519 A Sragen beberapa waktu lalu menyampaikan, PLN telah menambah 40 SPKLU baru di Jateng dan DIY dengan total 110 unit baik berlokasi di rest area tol maupun non-tol.

PLN juga telah menyiapkan dua unit SPKLU Mobile yang bisa mendatangi pengguna EV yang kehabisan daya di tengah perjalanan sebelum sampai di rest area titik SPKLU. SPKLU Mobile ini juga sudah terintegrasi dengan layanan hotline tol.

"Para pengguna kendaraan listrik tidak perlu ragu untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana mobilitas mudik. Seluruh SPKLU berfungsi dengan baik, untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik," tutup Soffin.