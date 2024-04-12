Agen BRILink Perpanjangan Tangan Bank BRI, Layani Masyarakat lewat Program Mitra UMi

JAKARTA – Peran Agen BRILink sangat penting sebagai perpanjangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Tidak hanya membantu melayani transaksi keuangan, Agen BRILink juga bisa meningkatkan keuangan masyarakat dengan melayani Program Mitra Ultra Mikro (UMi).

BRI yang memiliki core business Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah membentuk Holding Ultra Mikro (UMi) sejak 2021. Holding yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) ini, menargetkan melayani masyarakat yang belum punya akses ke layanan keuangan formal (unbankable).

“Menjangkau masyarakat ke bawah, memang susah. Makanya peran dari Agen BRILink sangat penting. Mereka bisa menjadi agen mitra UMi yang memberikan referral atau rekomendasi masyarakat yang dapat mengajukan pinjaman Kredit Cepat (KECE),” tutur Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok Bayu Adityo kepada Okezone.com di kantornya, Jalan Yos Sudarso No 1, Jakarta Utara, belum lama ini.

Nantinya, Agen BRILink ini berperan memberikan rekomendasi kepada mantri BRI dan membantu mengumpulkan berkas-berkas persyaratan dari nasabah yang membutuhkan pinjaman KECE.

“Keputusan tetap dari BRI, mereka layak atau tidak mendapatkan pinjaman KECE. Jadi, Agen BRILink di sini lebih memberikan rekomendasi,” ucapnya.

Kelebihan dari produk pinjaman KECE, tidak memerlukan agunan atau jaminan. Terpenting, debitur memiliki usaha dan omzet untuk membayar angsuran.

“Pinjaman KECE lebih kecil lagi bunganya. Ini menyasar masyarakat yang lebih bawah lagi. Persyaratannya juga lebih sederhana sekali. Nasabah pinjaman KECE ketika naik kelas dapat mengajukan KUR. Di sinilah nasabah membutuhkan literasi yang bisa diberikan oleh Agen BRILink sebagai perpanjangan dari BRI,” katanya.

Untuk menjadi agen mitra UMi, biasanya dipercayakan kepada Agen BRILink yang sudah lama.

“Agen BRILink yang sudah lama, biasanya sudah tahu si A dan si B dan layak diusulkan mendapatkan pinjaman KECE. Petugas kami, bukan zamannya lagi door to door,” ucapnya.

Menurutnya, manfaat kredit UMi juga dapat menjauhkan pelaku usaha mikro dari jerat rentenir. Mereka yang sebelumnya harus menanggung bunga besar karena meminjam dana ke rentenir, dapat beralih menjadi nasabah UMi.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjalankan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai tahap lanjutan dari bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yaitu segmen usaha dengan jumlah aset hingga Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta.

Holding yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) ini, menargetkan melayani masyarakat yang belum punya akses ke layanan keuangan formal (unbankable) hingga 45 juta hingga 2024.