Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Halalbihalal bersama Nasabah, KB Bank Siap Bersinergi dalam Layanan Perbankan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:30 WIB
Halalbihalal bersama Nasabah, KB Bank Siap Bersinergi dalam Layanan Perbankan
Acara Halalbihalal KB Bank bersama nasabah setianya. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA – KB Bank menggelar Halalbihalal bersama para nasabah setianya di masing-masing kantor cabang KB Bank, mulai dari Jakarta hingga 20 kota lainnya di Indonesia.

Rangkaian Halalbihalal kantor cabang KB Bank digelar sejak 23 April 2024 hingga 30 April 2024. Acara ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk tetap menjaga tali silaturahmi serta ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah sebagai mitra utama KB Bank.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong dalam sambutannya mengatakan, “Kami ingin berterima kasih kepada semua nasabah yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada KB Bank sebagai layanan perbankan yang inovatif. Melalui acara Halalbihalal ini, kami berharap tali silaturahmi antara KB Bank dan nasabah akan semakin erat.”

KB Bank menyadari, tumbuh bersama nasabah merupakan bagian penting dari perjalanan transformatif Perseoran selama ini. Untuk itu, membangun dialog terbuka dan mendapatkan umpan balik tentang berbagai layanan KB Bank merupakan kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Selain itu, melalui kesempatan ini, KB Bank turut memperkenalkan kembali berbagai macam produk-produk inovatif yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah terhadap perencanaan finansialnya.

“Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih terus mengalami pasang surut, ditambah dengan perkembangan ekonomi global dan geopolitik yang belum sepenuhnya membaik, kami jajaran manajemen KB Bank berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan berbagai upaya transformasi dan inisiatif-inisiatif perbaikan kinerja," tutur Robby.

"Transformasi yang kami jalankan di KB Bank berupa rangkaian perubahan secara holistik mulai dari struktur fundamental, sumber daya manusia, hingga teknologi informasi dan sistem perbankan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181202//bapenda_jakarta_pajak_dan_retribusi_daerah-fO3a_large.jpg
Kenali Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dua Pendapatan DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181238//pgn_gagas_sediakan_spbg-aikf_large.jpeg
Dukung Energi Bersih, PGN Gagas Bangun Ekosistem Transportasi BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/12/3181191//episode_grand_final_shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-fuVN_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Episode Final, Satukan Empat Cerita Hebat dalam Satu Tujuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181185//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_grand_final-ZEHK_large.JPG
Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Episode Penutup yang Penuh Semangat dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181182//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_menteri_umkm-gtIl_large.JPG
Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Momentum Besar untuk UMKM Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181244//avian_brands_pembagian_dividen_interim-SvZf_large.jpeg
Catat Laba Bersih Rp1,18 Triliun, Avian Brands Bagikan Dividen Interim Rp600 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement