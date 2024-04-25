Halalbihalal bersama Nasabah, KB Bank Siap Bersinergi dalam Layanan Perbankan

JAKARTA – KB Bank menggelar Halalbihalal bersama para nasabah setianya di masing-masing kantor cabang KB Bank, mulai dari Jakarta hingga 20 kota lainnya di Indonesia.

Rangkaian Halalbihalal kantor cabang KB Bank digelar sejak 23 April 2024 hingga 30 April 2024. Acara ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk tetap menjaga tali silaturahmi serta ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah sebagai mitra utama KB Bank.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong dalam sambutannya mengatakan, “Kami ingin berterima kasih kepada semua nasabah yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada KB Bank sebagai layanan perbankan yang inovatif. Melalui acara Halalbihalal ini, kami berharap tali silaturahmi antara KB Bank dan nasabah akan semakin erat.”

KB Bank menyadari, tumbuh bersama nasabah merupakan bagian penting dari perjalanan transformatif Perseoran selama ini. Untuk itu, membangun dialog terbuka dan mendapatkan umpan balik tentang berbagai layanan KB Bank merupakan kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Selain itu, melalui kesempatan ini, KB Bank turut memperkenalkan kembali berbagai macam produk-produk inovatif yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah terhadap perencanaan finansialnya.

“Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih terus mengalami pasang surut, ditambah dengan perkembangan ekonomi global dan geopolitik yang belum sepenuhnya membaik, kami jajaran manajemen KB Bank berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan berbagai upaya transformasi dan inisiatif-inisiatif perbaikan kinerja," tutur Robby.

"Transformasi yang kami jalankan di KB Bank berupa rangkaian perubahan secara holistik mulai dari struktur fundamental, sumber daya manusia, hingga teknologi informasi dan sistem perbankan,” ucapnya.