Segini Gaji Fantastis Nathan Tjoe-A-On

JAKARTA – Segini gaji fantastis Nathan Tjoe-A-On, pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipastikan main di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Nathan Tjoe-A-On main di klub SC Heerenveen kasta tertinggi di Liga Belanda. Nathan Tjoe-A-On merupakan pemain pinjaman dari Swansea City.

Sebelum main di Swansea City dan SC Heerenveen, Nathan Tjoe-A-On merupakan pemain klub Excelsior. Pada saat 2020, dia memiliki harga pasar sebesar Rp869 juta. Setelah itu pada musim panas 2022, harga pasar Nathan semakin meningkat setelah tampil di Liga Belanda.

Setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, dirinya berhasil melambungkan nama Indonesia, salah satunya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Tidak sedikit warganet yang memprediksi seberapa besar gaji yang diterima oleh Nathan setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Lalu berapa gajinya? Untuk besaran gajinya belum diketahui pasti, namun harga pasaran Nathan Tjoe-A-On terus meningkat.

Melansir dari data Transfermakt, pada 2020, dia memiliki harga pasar sebesar Rp869 juta. Kemudian terus meningkat menjadi Rp8,69 miliar pada 2023. Setelah itu menjadi Rp6,08 miliar saat bermain di Swansea City.

Sekadar informasi, Nathan Tjoe-A-On akan kembali memperkuat Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Korsel U-23 saat perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

SC Heerenveen, klub asal Belanda itu telah memberikan lampu hijau bagi Nathan untuk kembali bermain di Piala Asia U-23 2024. Kabar tersebut pun disambut baik oleh rekan setimnya di Timnas Indonesia U-23.