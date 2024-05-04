Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disinggung Jokowi, Pencucian Uang dengan Kripto Mudah Dilacak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |06:05 WIB
Disinggung Jokowi, Pencucian Uang dengan Kripto Mudah Dilacak
Disinggung Jokowi, Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak (Foto: Reuters)
JAKARTA - Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terkait penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal.

Hal ini sejalan dengan maraknya indikasi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp132 triliun yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dua pejabat yang memiliki aset kripto bernilai miliaran Rupiah dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

KPK masih menyelidiki apakah kepemilikan aset kripto tersebut terindikasi TPPU atau tidak.

“Pertumbuhan industri kripto di Indonesia memang sangat pesat. Ini membuka peluang baru bagi banyak pihak, mulai dari kalangan bawah hingga atas. Namun di sisi lain, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal,” ungkap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Menurutnya, penggunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal adalah kesalahan besar, mengingat transparansi alami aset kripto.

"Penggunaan aset kripto seperti Bitcoin untuk pencucian uang sebenarnya dapat dengan mudah terdeteksi. Hal ini karena teknologi dasar dari aset kripto, yaitu Blockchain, memiliki kemampuan untuk memverifikasi dan melacak setiap transaksi. Oleh karena itu, tindakan ilegal semacam ini dapat terungkap dengan cepat," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa sifat data yang terikat dalam teknologi Blockchain merupakan faktor kunci dalam menjamin transparansi dan keamanan.

"Ada banyak keunggulan yang dapat diperoleh dari teknologi Blockchain, seperti tingkat keamanan yang tinggi, transparansi yang lebih besar, ketidakmampuan untuk mengubah data, dan efisiensi yang meningkat. Selain itu, teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pelacakan pergerakan aset," ujarnya

Halaman:
1 2
