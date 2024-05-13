Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Pensiunan Anggota DPR Masih Dapat Gaji Pensiun Seumur Hidup? Ini Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |08:56 WIB
Benarkah Pensiunan Anggota DPR Masih Dapat Gaji Pensiun Seumur Hidup? Ini Faktanya
Ilustrasi pensiunan anggota DPR( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah pensiunan anggota DPR masih dapat gaji pensiun seumur hidup? Ini faktanya yang jarang orang tahu.

Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Lantas benarkah pensiunan anggota DPR masih dapat gaji pensiun seumur hidup? Ini faktanya yakni benar.

Hal ini berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR mendapatkan gaji dan tunjangan yang tak sedikit, sehingga jumlah uang pensiun pun turut menjadi rasa penasaran.

Berdasarkan penelusuran Okezone, UU 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara, telah mengatur penyaluran pensiunan DPR serta pensiunan dari lembaga tinggi negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184759//den-ImPp_large.jpg
16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184558//thrifting-rXWn_large.jpeg
Pedagang Thrifting Curhat ke DPR: Minta Legalisasi Bisnis dan Keberatan Disebut Bunuh UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184184//dpr-OUNY_large.jpg
DPR Kawal Wacana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184168//dpr-wmDJ_large.jpg
DPR Usulkan Penggunaan AI untuk Jangkau Akses Kesehatan di Wilayah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219//ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213//puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement