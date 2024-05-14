Advertisement
HOME FINANCE

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:16 WIB
Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali
Pos Indonesia bagikan bansos sembako dan PKH tahap 2 di Bali. (Foto: dok Pos IND)
A
A
A

DENPASAR - PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND telah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap 2 ini merupakan periode penyaluran April, Mei, dan Juni 2024.

Salah satu penyaluran bansos sembako dan PKH terpantau dilakukan oleh Pos IND di wilayah Bali pada 2 Mei 2024. Sebanyak 44.400 KPM dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Pulau Dewata.

"Di wilayah Bali kami menyalurkan untuk 44.400 KPM tahap 2 bansos sembako dan PKH. Kami sudah menyalurkan 23 ribu atau kurang lebih 53 persen. Kemarin, kami baru mendapatkan alokasi baru. Hari ini, 2 Mei, kami ada penjadwalan penyaluran di beberapa titik baik di Kantorpos maupun di desa-desa," kata Arya Febriyanto selaku Executive General Manager Kantorpos KCU Denpasar.

Arya menjelaskan, timnya terus mengupayakan penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 agar selesai tepat waktu. Dia juga memastikan bantuan tiba tepat sasaran dan tepat jumlah.

"Tantangannya, untuk mengelola penyaluran bansos di Bali ini kami menginformasikan kepada seluruh KPM agar segera mencairkan bansos di waktu yang sudah ditentukan. Pada saat kami menyalurkan sembako dan PKH, kami berkoordinasi dengan Dinsos dan pemda setempat agar kami bisa menyalurkan secara tepat dan sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial," ucapnya.

