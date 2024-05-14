Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mengenal Investasi ETF di Webinar 'Unboxing MotionTrade ETF' bersama MNC Sekuritas

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |09:48 WIB
Mengenal Investasi ETF di Webinar 'Unboxing MotionTrade ETF' bersama MNC Sekuritas
Webinar MNC Sekuritas soal investasi ETF (Foto: MNC Sekuritas)
JAKARTA – Mengenal investasi ETF dalam webinar yang digelar oleh MNC Sekuritas. Untuk diketahui, MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, ETF dan produk turunan lainnya.

“Jangan menempatkan telur dalam satu keranjang”. Anda perlu melakukan strategi penempatan dana investasi ke instrumen investasi yang berbeda-beda atau sering disebut dengan istilah "diversifikasi". Jika salah satu instrumen investasi Anda sedang mengalami penurunan, maka investasi lain diharapkan dapat menutupi risiko tersebut dan membuat risiko kerugian tidak terlalu besar.

Salah satu instrumen investasi turunan di pasar modal yang bisa Anda coba adalah Exchange Traded Fund (ETF)_. ETF adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Jadi, meski ETF mirip dengan reksa dana, namun produknya ini diperdagangkan dengan mekanisme seperti saham. Untuk membeli ETF, investor harus membelinya melalui perantara atau broker resmi. Perantara tersebut adalah Anggota Bursa yang bekerja sama dengan Manajer Investasi (MI) pengelola ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan ETF.

Anda ingin mencoba berinvestasi ETF, tapi bingung harus mulai dari mana? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti webinar “Unboxing MotionTrade ETF” pada Selasa (14/05/2024) pukul 15.00 – 16.30 WIB bersama Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal. Dapatkan doorprize menarik senilai total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EduMNCIDX0524

