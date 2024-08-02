Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta yang Perlu Diketahui Tentang Rupiah Digital

Tasya Shaffira Indrawan , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:27 WIB
4 Fakta yang Perlu Diketahui Tentang Rupiah Digital
Fakta Rupiah Digital. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengembangkan Rupiah digital. Inovasi mata uang tersebut membuka babak baru dalam sistem pembayaran Indonesia.

Konsepnya sederhana, namun dampaknya luas. Jika saat ini hanya mengenal uang kertas dan logam sebagai bentuk fisik mata uang, maka Rupiah digital merupakan representasi digital dari mata uang Rupiah.

Transaksi yang sebelumnya melibatkan pertukaran uang secara fisik kini dapat dilakukan secara elektronik, cepat dan efisien.

1. Apa Bedanya dengan Uang Elektronik yang Sudah Ada?

Seringkali Rupiah digital disamakan dengan uang elektronik seperti e-wallet atau dompet digital. Sebenarnya ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Uang elektronik merupakan produk lembaga keuangan tertentu, seperti bank atau fintech, dan nilainya dijamin oleh lembaga tersebut.

Sedangkan Rupiah digital diterbitkan langsung oleh bank sentral (Bank Indonesia) dan nilainya sama dengan uang tunai. Hal ini menjadikan rupiah digital sebagai metode pembayaran yang lebih kuat dan stabil.

2. Teknologi di Balik Rupiah Digital

Untuk mewujudkan Rupiah digital, Bank Indonesia akan memanfaatkan teknologi Distributed Ledger Technology (DLT). DLT adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi terdistribusi dan transparan di beberapa komputer sekaligus.

Teknologi ini sangat aman karena sulit untuk diutak-atik atau diretas. Selain itu, DLT memungkinkan transaksi dilakukan secara real time tanpa perantara apa pun.

3. Keunggulan Rupiah Digital

Efisiensi: Transaksi lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya.

Transparansi: Semua transaksi tercatat dengan jelas dan dapat dilacak.

Inklusi Keuangan: Lebih banyak orang dapat menikmati layanan keuangan, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap bank.

Halaman:
1 2
