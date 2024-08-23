Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Raih Penghargaan Program Literasi Finansial Terbaik dari OJK

Jakarta-PT Pegadaian meraih penghargaan Program Literasi Finansial Terbaik pada Financial Literacy Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dan instansi yang dinilai berkomitmen dan giat dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Hadir menerima penghargaan secara langsung, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan ini di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada Kamis (22/08/2024).

Dalam pernyataanya, Damar menekankan pentingnya peran literasi finansial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM.

"Kami di PT Pegadaian berkomitmen untuk terus memberdayakan UMKM melalui berbagai program edukasi dan pendampingan. Kehadiran kami di acara GENCARKAN dari OJK bersama 200 UMKM binaan merupakan bentuk nyata dari upaya kami untuk meningkatkan literasi finansial di Indonesia," ujar Damar.

Penghargaan yang diberikan oleh OJK ini merupakan salah satu pengakuan paling bergengsi dalam sektor keuangan. PT Pegadaian menerima penghargaan ini berkat inovasi dan efektivitas program literasi finansial yang telah dijalankan. Tidak hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga membekali UMKM dengan keterampilan praktis untuk mengelola bisnis dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

"Program-program kami dirancang untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional," tuturnya.