Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Mensesneg Pratikno yang Capai Rp14 Miliar

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:13 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Mensesneg Pratikno yang Capai Rp14 Miliar
Mengintip Harta Kekayaan Mensesneg Pratikno yang Capai Rp14 Miliar. (Foto: Okezone.com/BPMI)
A
A
A

JAKARTA – Mengintip harta kekayaan Mensesneg Pratikno yang capai Rp14 miliar. Pratikno saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Presiden Jokowi, telah lama dikenal sebagai salah satu pejabat penting dalam pemerintahan.

Posisi Pratikno sebagai Mensesneg tidak pernah tergantikan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain perannya yang vital, harta kekayaan Pratikno juga menjadi sorotan publik.

Menurut data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), total kekayaan Pratikno mencapai lebih dari Rp14 miliar, tepatnya Rp14.039.342.457. Harta kekayaan tersebut sebagian besar terdiri dari aset tanah dan bangunan yang berada di Kota Sleman. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Pratikno:

Berikut ini total harta kekayaan mensesneg Pratikno yang capai 14 miliar, yang telah dikutip dari LHKPN dan dirangkum oleh Okezone.

A. Tanah dan Bangunan: Rp7.013.425.000

1. Tanah dengan bangunan seluas 300 m²/200 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp2.467.500.000.

2. Tanah seluas 552 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp910.800.000.

3. Tanah dengan bangunan seluas 304 m²/112 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp1.995.000.000.

4. Tanah dengan bangunan seluas 851 m²/250 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp1.640.125.000.

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp725.000.000

1. Mobil Suzuki Jimny tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp350.000.000.

2. Mobil Toyota Crown sedan tahun 2009, hasil sendiri senilai Rp285.000.000.

3. Mobil Toyota Yaris minibus tahun 2010, hasil sendiri senilai Rp90.000.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525//menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186969//menko_pmk_pratikno-Frxl_large.jpg
Menko PMK Sebut Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mulai Dirancang Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186946//upaya_pencarian_korban_hilang_dan_pembukaan_akses_jalan_di_palembayan_agam_sumbar_dok_bpbd_agam-KiLn_large.jpg
Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186458//menko_pmk_pratikno-o5Ke_large.jpg
Menko PMK Kirim Tim Tangani Akses Jalan Terputus di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394//prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement