Mengintip Harta Kekayaan Mensesneg Pratikno yang Capai Rp14 Miliar

JAKARTA – Mengintip harta kekayaan Mensesneg Pratikno yang capai Rp14 miliar. Pratikno saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Presiden Jokowi, telah lama dikenal sebagai salah satu pejabat penting dalam pemerintahan.

Posisi Pratikno sebagai Mensesneg tidak pernah tergantikan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain perannya yang vital, harta kekayaan Pratikno juga menjadi sorotan publik.

Menurut data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), total kekayaan Pratikno mencapai lebih dari Rp14 miliar, tepatnya Rp14.039.342.457. Harta kekayaan tersebut sebagian besar terdiri dari aset tanah dan bangunan yang berada di Kota Sleman. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Pratikno:

Berikut ini total harta kekayaan mensesneg Pratikno yang capai 14 miliar, yang telah dikutip dari LHKPN dan dirangkum oleh Okezone.

A. Tanah dan Bangunan: Rp7.013.425.000

1. Tanah dengan bangunan seluas 300 m²/200 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp2.467.500.000.

2. Tanah seluas 552 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp910.800.000.

3. Tanah dengan bangunan seluas 304 m²/112 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp1.995.000.000.

4. Tanah dengan bangunan seluas 851 m²/250 m² di Kabupaten/Kota Sleman, diperoleh secara pribadi dengan nilai Rp1.640.125.000.

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp725.000.000

1. Mobil Suzuki Jimny tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp350.000.000.

2. Mobil Toyota Crown sedan tahun 2009, hasil sendiri senilai Rp285.000.000.

3. Mobil Toyota Yaris minibus tahun 2010, hasil sendiri senilai Rp90.000.000.