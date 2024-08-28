Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli BBM Subsidi Dibatasi, Ini Daftar Lengkap Kendaraan yang Dilarang Pakai Pertalite

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:59 WIB
Beli BBM Subsidi Dibatasi, Ini Daftar Lengkap Kendaraan yang Dilarang Pakai Pertalite
Beli BBM Subsidi Dibatasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen). Bahlil membenarkan kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar. Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ujar Bahlil.

Adapun rencana ketentuan kendaraan yang tidak bisa lagi mengkonsumsi pertalite adalah untuk mobil dengan kapasitas diatas 1.400 cc dan motor diatas 150 cc.

Berikut MNC Portal merangkumnya, merek mobil dan motor yang kemungkinan akan dilarang untuk mengkonsumsi pertalite:

Berikut sejumlah merek dan tipe mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc yang beredar di Indonesia:

All New Ertiga

Daihatsu Terios

Daihatsu Xenia 1.5

DFSK Glory 560

Honda City Hatchback RS

Honda City

Honda HR-V

Honda Mobilio

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe

Hyundai Stargazer

Kia Grand Carnival

Lexus RX

Mazda 2 Hatchback

Mazda 2 Sedan

Mazda 3 Sedan

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-8

Mazda CX-9

Mercedes-Benz A 200

Mercedes-Benz GLE-Class

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport Elite

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Xpander

Nissan Livina

Nissan Magnite

Nissan Serena

Nissan Terra

Nissan X Trail

Renault Triber

Suzuki Baleno Hatchback

Toyota Alphard

Toyota Avanza 1.5

Toyota Camry

Toyota Fortuner

Toyota GR Supra

Toyota Hiace

Toyota Hilux

Toyota Kijang Innova

Toyota Rush

Toyota Vios

Toyota Voxy

Toyota Yaris

Wuling Almaz RS

Wuling Confero S.

Sementara merek dan tipe motor yang terancam tidak boleh isi Pertalite dengan kapasitas mesin lebih dari 150 cc sebagai berikut:

Honda ADV 150

Honda CB150 Verza

Honda CB150R Streetfire

Honda CBR150R

Honda CRF 150

Honda PCX 150

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188057/distribusi_bbm-41iw_large.jpg
Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973/pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement