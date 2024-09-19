10 Aplikasi Survei Penghasil Uang Langsung Cair ke Rekening

JAKARTA - Rekomendasi 10 aplikasi survei penghasil uang langsung cair ke rekening menarik dikulik. Hanya bermodalkan kuota internet bisa menghasilkan uang yang cukup banyak.

BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu dengan Main Game hingga Nonton Video

Berikut 10 aplikasi survei penghasil uang langsung cair ke rekening:

1. Situs Web “ClixSense”

Situs web ClixSense merupakan situs survei berbayar yang memberikan kesempatan untuk kamu yang mengikuti bisa menghasilkan uang.

Caranya, kamu cukup klik iklan yang disediakan oleh mereka didalam situs web tersebut, atau biasa disebut dengan cara paid to click website

2.Situs Web " Global Test Market"

Situs web Global Test Market menjadi salah satu situs untuk mewadahi review-review pengunjung, atas susatu produk atau jasa.

BACA JUGA: 8 Aplikasi Pinjaman Langsung Cair hingga Rp100 Juta

Pada situs web ini ada beragam topik survei yang bisa kamu pilih pada situs web ini. Mulai dari restoran, otomotif, bioskop dan masih banyak lagi.

3.Situs Web “iPanel”

Situs web iPanel menjadi salah satu situs yang melakukan kegiatan sampling online secara profesional. Target dari situs iPanel lebih banyak mentargetkan ke negara-negara di Asia. Kelebihan situs web ini ada pada sistem pembayaran untuk para responden nya yang selalu dilakukan dengan cepat.

Responden akan mendapatkan 1000- 1500 poin dari setiap survey. Di mana bisa ditukarkan dengan voucher, kupon belanja, atau uang tunai melalui PayPal.

4. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi yang dikembangkan langsung oleh Google. Pengguna akan mendapatkan berbagai macam pertanyaan sederhana terkait pengalaman penggunaan produk Google, iklan, atau perilaku belanja. Setiap survey yang diisi akan menghasilkan poin, yang bisa ditukar menjadi uang yang langsung masuk ke akun PayPal atau Google Play Credit.