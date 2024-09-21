Advertisement
HOME FINANCE

Selamat! UI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Media Relations Award 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |18:03 WIB
Selamat! UI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Media Relations Award 2024
UI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Media Relations Award 2024. (Foto: dok UI)
A
A
A

BANDUNG - Universitas Indonesia (UI) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Media Relations Award (MRA) 2024 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Penghargaan ini diumumkan dalam acara puncak yang berlangsung di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, pada 20 September 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 SPS.

UI menerima dua penghargaan dari kategori Press Release, yakni silver dan bronze, atas capaian pemberitaan yang dihasilkan. Sementara, satu penghargaan lainnya diraih dalam kategori Press Conference, atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai berhasil menarik perhatian publik.

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia, M.Si., CPR mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. “Kami sangat berterima kasih kepada SPS yang telah mengapresiasi kerja keras Tim Biro Humas dan KIP UI. Setiap hari, kami berkomitmen untuk menyampaikan berita positif tentang UI kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia dan Asia Tenggara, UI terus menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui pemberitaan yang berkualitas.

Halaman:
1 2 3
