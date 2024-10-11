Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Lifting Minyak Harus Naik dengan Cara Apapun, Bahlil Bisa Apa?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |21:26 WIB
Jokowi Minta Lifting Minyak Harus Naik dengan Cara Apapun, Bahlil Bisa Apa?
Jokowi Minta Lifting Minyak Bisa Naik dengan Cara Apapun. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan supaya produk minyak siap jual atau lifting minyak harus bisa naik dengan cara apapun. Pasalnya, apabila lifting minyak dan gas terus menurun maka akan berdampak terhadap keuangan negara.

Merespon hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa memang harus banyak upaya yang dilakukan agar lifting minyak terus meningkat.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur-sumur aktif dengan teknologi, contoh EOR, dan kemudian kita melakukan penetrasi dalam rangka melakukan eksplorasi baru," jelasnya dalam acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/9/2024).

Bahlil juga menekankan agar beragam upaya strategi itu jangan sampai terhambat oleh regulasi.

"Nah ini jangan sampai ada hambatan karena regulasi, sweetener kita harus berikan yang kompetitif dengan negara-negara lain," imbuhnya.

Halaman:
1 2
