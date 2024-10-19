Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI dan Pos Indonesia Luncurkan Fitur Kirim Barang melalui PosAja! di BRImo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |15:40 WIB
BRI dan Pos Indonesia Luncurkan Fitur Kirim Barang melalui PosAja! di BRImo
BRI dan PT Pos Indonesia bersinergi menyediakan layanan yang semakin terintegrasi dan inovatif melalui fitur terbaru di aplikasi BRImo, yaitu Kirim Barang. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat komitmen dalam menyediakan layanan yang semakin terintegrasi dan inovatif melalui peluncuran fitur terbaru di aplikasi BRImo, yaitu “Kirim Barang” yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Launching fitur baru ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Tonggo Marbun di Jakarta (18/10). 

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini memungkinkan pengguna BRImo untuk melakukan pengiriman barang langsung dari aplikasi BRImo tanpa perlu berpindah platform, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam setiap transaksi pengiriman.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengungkapkan dengan hadirnya fitur baru ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital di sektor logistik dan keuangan bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini diharapkan menjadi perluasan dan kemudahan diseluruh wilayah dan katalis pertumbuhan masyarakat khususnya UMKM yg merupakan basis utama nasabah BRI dan Pos Indonesia,” ujar Loto.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement