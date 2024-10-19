Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bandara Dhoho Milik Orang Terkaya RI Diresmikan, Proyek Pertama Skema KPBU

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |15:48 WIB
Bandara Dhoho Milik Orang Terkaya RI Diresmikan, Proyek Pertama Skema KPBU
Bandara Dhoho Kediri Diresmikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) telah menyelesaikan proyek Bandara Dhoho Kediri. Di mana bandara pertama di Indonesia yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

Bandara yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ini diharapkan menjadi katalis penting bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur, khususnya bagian selatan.

Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, PJ. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta jajaran eksekutif dari mitra proyek, di antaranya Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Istata T Siddharta dan Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo. Turut hadir pula Direktur HC PT Wijaya Karya Persero Tbk Hadjar Seti Aji dan Direktur Operasi 1 WEGE Bagus Tri Setyana.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kehadiran Bandara Dhoho sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan transportasi di Jawa Timur. "Bandara Dhoho Kediri merupakan momentum bersejarah, tidak hanya karena ini adalah bandara pertama dengan skema KPBU unsolicited, tetapi juga karena dampak positifnya terhadap perekonomian regional. Bandara ini membuka akses yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi Kediri sebagai pusat ekonomi baru di Jawa Timur," ujar Luhut.

Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama, Istata T Siddharta, menegaskan bahwa Bandara Dhoho adalah “A Gift to the Nation.” Proyek ini merupakan kontribusi signifikan bagi kemajuan infrastruktur Indonesia, terutama dalam membuka konektivitas ke wilayah-wilayah selingkar Wilis seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025/bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662/bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement