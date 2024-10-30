Jepang Siap Bantu RI Kembangkan Kota Cerdas

JAKARTA - Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan kota cerdas dalam Perhelatan The ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting di Tokyo, Jepang. Gelaran ini diinisiasi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang yang bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal ASEAN yang menaungi ASEAN Smart City Network (ASCN).

Delegasi Indonesia yang juga Plh Dirjen Bina Adwil, Amran menyampaikan peranan Indonesia dalam pengembangan kota cerdas baik di dalam negeri maupun gagasan bagi integrasi pengembangan kota cerdas ASEAN, di mana gagasan-gagasan ini akan menjadi proyeksi kerangka kerja yang disodorkan kepada ASCN, mengingat peranan Indonesia sebagai Shepered ASEAN Smart City.

"Indonesia telah memainkan peran yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara khususnya dibidang pengembangan kota cerdas dan transformasi digital, setelah sukses menjadi chairman ASCN pada tahun 2023, saat ini kita juga bertindak selaku shepered atau istilahnya pemimpin komunitas kota cerdas di ASEAN," ujar Amran, Rabu (30/10/2024).

Ketiga elemen kunci, Amran mengungkap dalam paparannya terdiri dari elemen kota layak huni yang inklusif dan berkebudayaan, kedua, green city yang memiliki ketahanan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) serta ketiga pelayanan pemerintah berbasis digital untuk memacu kesejahteraan masyarakat.

"Tiga elemen kunci pengembangan kota cerdas merupakan fokus pembinaan dalam penyelenggaraan kawasan perkotaan sejalan dengan amanat PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan sekaligus penerapan SNI ISO 37122 tentang Kota Cerdas. Paralel dengan hal itu, kita menyadari bahwa untuk mewujudkan inovasi dan utilisasi teknologi kita membutuhkan kolaborasi, baik antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara mitra seperti Jepang pada kesempatan ini," sambung Amran.