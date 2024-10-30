Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jepang Siap Bantu RI Kembangkan Kota Cerdas

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:57 WIB
Jepang Siap Bantu RI Kembangkan Kota Cerdas
Perhelatan The ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting . (Foto: Okezone.com/ASCN)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan kota cerdas dalam Perhelatan The ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting di Tokyo, Jepang. Gelaran ini diinisiasi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang yang bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal ASEAN yang menaungi ASEAN Smart City Network (ASCN).

Delegasi Indonesia yang juga Plh Dirjen Bina Adwil, Amran menyampaikan peranan Indonesia dalam pengembangan kota cerdas baik di dalam negeri maupun gagasan bagi integrasi pengembangan kota cerdas ASEAN, di mana gagasan-gagasan ini akan menjadi proyeksi kerangka kerja yang disodorkan kepada ASCN, mengingat peranan Indonesia sebagai Shepered ASEAN Smart City.

"Indonesia telah memainkan peran yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara khususnya dibidang pengembangan kota cerdas dan transformasi digital, setelah sukses menjadi chairman ASCN pada tahun 2023, saat ini kita juga bertindak selaku shepered atau istilahnya pemimpin komunitas kota cerdas di ASEAN," ujar Amran, Rabu (30/10/2024).

Ketiga elemen kunci, Amran mengungkap dalam paparannya terdiri dari elemen kota layak huni yang inklusif dan berkebudayaan, kedua, green city yang memiliki ketahanan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) serta ketiga pelayanan pemerintah berbasis digital untuk memacu kesejahteraan masyarakat.

"Tiga elemen kunci pengembangan kota cerdas merupakan fokus pembinaan dalam penyelenggaraan kawasan perkotaan sejalan dengan amanat PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan sekaligus penerapan SNI ISO 37122 tentang Kota Cerdas. Paralel dengan hal itu, kita menyadari bahwa untuk mewujudkan inovasi dan utilisasi teknologi kita membutuhkan kolaborasi, baik antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara mitra seperti Jepang pada kesempatan ini," sambung Amran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/25/3181722//aturan-XNdH_large.jpg
Viral Makanan Indonesia dalam Koper Disita Bandara Jepang, Ini Aturan yang Wajib Diketahui 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178228//sanae_takaichi-uN0P_large.jpg
Sanae Takaichi Resmi Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177782//manufaktur-USME_large.jpg
Kenapa Tegal Dijuluki Jepangnya Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174488//sanae_takaichi_berpeluang_kuat_menjadi_pm_perempuan_pertama_jepang-iWUZ_large.jpg
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perempuan Pertama yang Jabat PM Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174307//anak_jepang_naik_gunung-nfaU_large.jpg
Anak TK di Jepang Sudah Diajari Hiking, Tingginya Lebihi Gunung Dieng
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement