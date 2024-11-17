Update Harga BBM Terbaru dan Terlengkap di Seluruh Indonesia Hari Ini

JAKARTA - Update harga BBM #mce_temp_url#PT Pertamina (Persero) hari ini. Di mana pada awal bula, perseroan melakukan kenaikan harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Adapun BBM yang mengalami penyesuaian harga diantaranya Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax tetap.

Dikutip MNC Portal dari laman resminya, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp12.100 per liter.

Namun untuk Pertamax Green naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.250 naik menjadi Rp13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp12.700 naik menjadi Rp13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.150 menjadi Rp13.440 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian tulis Pertamina dalam laman resminya.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Minggu (17/11/2024):

Aceh

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp11.100

Dexlite: Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp11.500

Pertamax Turbo: Rp12.800

Dexlite: Rp12.450

Pertamina Dex: Rp12.750

Jambi

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Lampung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Jakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Yogyakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440