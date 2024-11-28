Tata Kelola Unggul, BRI Dinobatkan sebagai The Most Trusted Company 2024

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan penghargaan atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Terbaru, BRI dinobatkan sebagai The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Penghargaan tersebut diselenggarakan pada 25 November 2024 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, dengan mengusung tema Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka Good Corporate Governance.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen BRI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat dan adaptif di tengah tantangan yang terus berkembang.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa BRI berhasil menjaga standar tata kelola terbaik dengan konsistensi dan dedikasi. Prinsip-prinsip GCG tidak dijalankan sebagai formalitas, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari implementasi Corporate Culture di BRI," ujarnya.

"Hal ini membuat BRI untuk terus tumbuh, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ucapnya.