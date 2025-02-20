Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beredar Surat Panggilan Seleksi Calon Karyawan, KAI: Itu Palsu!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |10:59 WIB
Beredar Surat Panggilan Seleksi Calon Karyawan, KAI: Itu Palsu!
KAI dengan tegas mengatakan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat panggilan resmi perusahaan. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap segala penipuan dengan modus rekrutmen di KAI. Pasalnya beredar surat palsu terkait panggilan seleksi menjadi calon karyawan KAI pada 21-23 Februari 2025 di Bali. 

1. Rekrutmen Hoaks

KAI dengan tegas mengatakan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat panggilan resmi perusahaan. 

“Kami menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI. Masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis jika mendapatkan pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi dengan persyaratan tambahan seperti penyediaan akomodasi dan transportasi,” ujar VP Public Relations KAI Anne Purba, Kamis (20/2/2025). 

Rekrutmen KAI Hoaks

2. Penjelasan KAI

Anne menegaskan, KAI tidak pernah membuat surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta menggunakan hotel dan transportasi tertentu yang telah disediakan.

“Semua informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat e-recruitment.kai.id dan media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121. Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
