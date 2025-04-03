Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Dagang, Pengusaha Sebut Tarif Impor Trump Jadi Ancaman Serius

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |19:50 WIB
Perang Dagang, Pengusaha Sebut Tarif Impor Trump Jadi Ancaman Serius
Perang Dagang, Pengusaha Sebut Tarif Impor Trump Jadi Ancaman Serius (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyebut kebijakan reciprocal tariff alias tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global. 

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mengatakan, kebijakan sepihak ini tidak hanya memicu ketegangan perdagangan internasional, tetapi juga berisiko menekan industri dalam negeri yang bergantung pada ekspor ke AS.

1. Daya Saing Melemah

Menurutnya, langkah Donald Trump dapat memperlemah daya saing Indonesia di pasar global, terutama di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. 

Selain itu, potensi arus modal keluar akibat ketidakpastian global dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan mengerek volatilitas di pasar keuangan. 

“Kita menghadapi ancaman nyata. Tarif tinggi ini bisa memukul ekspor kita ke AS, memperburuk defisit perdagangan, dan berimbas pada lapangan kerja,” ujar Anggawira, Kamis (3/4/2025). 

2. Butuh Respons Cepat

Dia memastikan, bila pemerintah dan dunia usaha tidak cepat bertindak, dampaknya bisa lebih besar dari yang diperkirakan.

HIPMI mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan mitigasi yang konkret. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat cadangan devisa dengan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang tidak hanya mengharuskan eksportir menyimpan dananya di dalam negeri, tetapi juga memberi insentif agar mereka mau melakukannya secara sukarela. 

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan wajib tanpa insentif. Kalau kita ingin eksportir patuh, mereka juga harus melihat manfaat ekonominya,” papar Anggawira.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
