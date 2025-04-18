Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Kisaran Gaji Asnawi Mangkualam di Klub Thailand Port FC?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |20:10 WIB
Berapa Kisaran Gaji Asnawi Mangkualam di Klub Thailand Port FC?
Berapa Kisaran Gaji Asnawi Mangkualam di Klub Thailand Port FC? (Foto: Okezone.com/Port FC Official)
JAKARTA  - Berapa gaji Asnawi Mangkualam di klub Thailand Port FC menarik disimak. Asnawi diketahui mempunyai andil besar mengantar Port FC lolos ke babak 16 besar Piala Liga Thailand. Sosoknya sukses mencetak dua assist saat timnya mengalahkan Chonburi 4-0.

Dirinya juga menjadi pemain andalan Port FC saat bertanding di ACL League Two. Asnawi memang telah keluar dari kompetisi sepak bola Indonesia sejak Liga 1 musim 2020/2021. 

Mantan pemain PSM Makassar tersebut telah mendapatkan perpanjangan kontrak dari klub Thailand, Port FC setelah diumumkan secara resmi melalui akun media sosial resminya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (18/4/2025), Okezone telah merangkum Gaji Asnawi Mangkualam di Klub Thailand Port FC, sebagai berikut.

Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC

Pemain kelahiran Makassar, 4 Oktober 1999 saat ini membela Port FC menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung pada awal musim 2024/2025. Pada awal musim, Asnawi sempat memulai dari bangku cadangan. Namun, ia berhasil membuktikan kemampuannya dan menjadi pilihan utama di posisi bek kanan.

 

Halaman:
1 2
