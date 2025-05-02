Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Catat Lonjakan Pembiayaan Multiguna iB Hijrah hingga Rp347 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |10:01 WIB
Bank Muamalat Catat Lonjakan Pembiayaan Multiguna iB Hijrah hingga Rp347 Miliar
Pembiayaan Multiguna Bank Muamalat Meningkat. (Foto: Okezone.com/Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pencairan pembiayaan Multiguna iB Hijrah melonjak 104% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp347 miliar pada akhir 2024. Jumlah akun pembiayaan pun meningkat 75% menjadi 4.100 akun.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi transformasi bisnis ritel yang tengah dijalankan. 

“Dengan serangkaian strategi, segmen ini insya Allah akan memberikan kontribusi positif bagi Bank Muamalat,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Produk ini berbasis akad murabahah, ijarah multijasa, dan musyarakah mutanaqishah (MMQ) refinancing. Pembiayaan ini tidak memerlukan agunan tetap (fixed asset) dan tidak mewajibkan uang muka. 

 

