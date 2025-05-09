Sukses Berkarya Sebelum 30, Ini Kisah Tiopilus Bangun Vantera yang Diincar Jutaan Mata

Brand Vantera sebagai produk lokal membuktikan kesuksesannya dan diterima khalayak dengan kualitas yang jempolan. (Foto: dok ist)

JAKARTA - Brand Vantera sebagai produk fesyen dan footwear lokal membuktikan kesuksesannya dan diterima khalayak dengan kualitas yang jempolan. Kini, Vantera berkembang pesat khususnya di kalangan anak muda.

Di balik kesuksesan tersebut, tersimpan kisah perjuangan Tiopilus yang memulai segalanya hanya bermodal tekad, keberanian untuk belajar, dan semangat pantang menyerah di usia 21 tahun.

Meski sempat dipandang sebelah mata karena usianya yang masih sangat muda, ia tetap melangkah dan membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menciptakan karya yang berdampak.

Bersama Shopee, Vantera tidak hanya berkembang sebagai bisnis, tapi juga menjadi simbol semangat anak muda yang berani melawan arus dan membangun sesuatu dari keterbatasan.

Tiopilus, Owner Vantera mengatakan, “Gagasan untuk mendirikan Vantera muncul saat saya baru lulus kuliah di usia 21 tahun. Waktu itu masih masa pandemi Covid-19, dan mencari pekerjaan sebagai fresh graduate terasa sangat sulit."

"Apalagi waktu itu saya juga mengalami cedera yang membuat semakin sulit untuk mendapat panggilan pekerjaan," ucapnya.