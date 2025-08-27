Tips Jualan Online Anti Ribet, Ini Cara Kelola Bisnisnya

JAKARTA – Transformasi digital di sektor ritel terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap sistem yang mampu mengelola operasional secara efisien. Tren integrasi antara layanan back office dan kanal penjualan menjadi salah satu strategi utama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan kompleksitas pengelolaan bisnis lintas platform.

Sebagai bagian dari tren tersebut, Mekari, perusahaan Software-as-a-Service (SaaS), mengumumkan akuisisi Desty, platform omnichannel commerce yang membantu ribuan bisnis mengelola penjualan lintas kanal dengan lebih efisien.

Mekari dikenal sebagai penyedia solusi bisnis terpadu yang telah digunakan oleh lebih dari 35.000 perusahaan dan 1 juta profesional di Indonesia.

CEO Mekari, Suwandi Soh, menjelaskan, langkah ini untuk memperluas jangkauan ekosistem Mekari ke ranah omnichannel commerce, yang semakin relevan di tengah pergeseran perilaku konsumen dan percepatan digitalisasi sektor ritel. Melalui integrasi, pelaku usaha dapat mengelola stok, pesanan, gudang, produk, serta percakapan pelanggan dari berbagai marketplace secara otomatis terhubung langsung dengan sistem keuangan, operasional, dan SDM yang dimiliki Mekari.

“Integrasi ke dalam ekosistem akan membantu bisnis mengurangi kompleksitas operasional. Dari stok, keuangan, hingga komunikasi pelanggan—semuanya bisa dikelola dalam satu platform terpadu. Tujuannya sederhana: membuat bisnis lebih efisien, supaya mereka bisa fokus pada pertumbuhan,” ujarnya, Rabu (27/08/2025).

Suwandi menjelaskan bahwa akuisisi ini dilandasi oleh visi bersama untuk menghadirkan teknologi yang menjawab kebutuhan bisnis secara menyeluruh.