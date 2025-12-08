Zulhas Buka Suara Soal Panggul Karung Beras: Sudah Jadi Kebiasaan Sejak Kecil

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara terkait sorotan publik mengenai aksinya memanggul karung beras yang dinilai sebagai pencitraan.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan kebiasaan berbagi beras yang sebenarnya sudah dilakukan sejak kecil dan bukan sesuatu yang baru.

"Saya diperintah Ibu saya almarhum, tiap hari itu harus memberikan bantuan. Saya setiap hari harus memberi. Itu kebiasaan mulai kecil, susah maupun senang, saya mulai 6 tahun, 7 tahun, biasa berbagi," kata Menko Zulhas dalam sebuah acara di Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan bahwa membagikan beras kepada masyarakat merupakan hal yang sudah menjadi rutinitasnya setiap kali melakukan kunjungan ke daerah.

"Setiap saya ke daerah saya memang bagi beras, biasa saya gotong beras, biasa. Biasa 500 kg, 100 kg, 5 kg, saya biasa itu, saya bagi, biasa," ujarnya.

Lebih jauh, Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada kontroversi atau emosi, melainkan fokus pada upaya membantu warga yang tengah mengalami musibah, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.