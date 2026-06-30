Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Asia Holding: Kinerja Keuangan hingga Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru

PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026. RUPST tersebut secara resmi menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST juga memberikan persetujuan dan pengesahan penuh atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

BHIT mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp14,5 triliun pada 2025. Kontributor utama pendapatan Perseroan berasal dari segmen media sebesar 63,4% dari total pendapatan konsolidasi atau Rp9,2 triliun, diikuti oleh segmen lembaga keuangan sebesar 24,7% atau Rp3,6 triliun.

Segmen pertambangan dan pendapatan lainnya masing-masing menyumbang 8,3% dan 3,6%. EBITDA Perseroan tercatat sebesar Rp3,9 triliun pada 2025, dengan laba bersih mencapai Rp1,4 triliun. Margin EBITDA dan margin laba bersih Perseroan masing-masing tercatat sebesar 27% dan 10%.

Pada 2025, jumlah aset konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp73,7 triliun, dengan total liabilitas konsolidasian sebesar Rp33,3 triliun, sementara total ekuitas mencapai Rp40,4 triliun.