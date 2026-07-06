Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.670.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan. Logam mulia tersebut stagnan di level Rp2.670.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali juga tidak berubah di posisi Rp2.429.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Sementara itu, berdasarkan laman resmi Logam Mulia, sejumlah produk emas saat ini masih belum tersedia.

Dari sisi perpajakan, PPN tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam total transaksi.

Ketentuan tersebut juga mengacu pada PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Senin (6/7/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.385.000

Emas 1 gram: Rp2.670.000

Emas 2 gram: Rp5.290.000

Emas 3 gram: Rp7.917.000

Emas 5 gram: Rp13.165.000

Emas 10 gram: Rp26.250.000

Emas 25 gram: Rp64.460.000

Emas 50 gram: Rp130.755.000

Emas 100 gram: Rp261.360.000

Emas 250 gram: Rp653.090.000

Emas 500 gram: Rp1.305.900.000

Emas 1.000 gram: Rp2.610.600.000

(Feby Novalius)

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