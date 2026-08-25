2.000 Liter Air Disalurkan untuk Padamkan Karhutla

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan pasokan air berkapasitas total 2.000 liter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Kebakaran yang terjadi pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB itu menghanguskan area yang diperkirakan mencapai 20 hektare. Lokasi kebakaran merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut yang memiliki risiko kembali terbakar apabila tidak dilakukan pendinginan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, api telah berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih melakukan proses pendinginan atau cooling down untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa sekaligus mencegah kebakaran kembali terjadi.

Untuk mendukung penanganan, BWS Sumatera VI Jambi mengerahkan dua unit tandon air portabel dengan total kapasitas 2.000 liter. Air untuk kegiatan pemadaman dan pendinginan dipasok melalui pengisian ulang dari sumber air terdekat.

Selain itu, operasi pemadaman diperkuat satu unit mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkapasitas 5.000 liter serta satu unit mobil tangki Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup berkapasitas 4.000 liter.

Tim BWS Sumatera VI Jambi juga bekerja bersama BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur Satgas Karhutla lainnya dalam menangani kebakaran tersebut.