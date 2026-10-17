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Danantara Siapkan Dana Filantropi Rp1,79 Triliun, Ini Manfaatnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |14:19 WIB
Danantara Siapkan Dana Filantropi Rp1,79 Triliun, Ini Manfaatnya
Danantara Siapkan Dana Filantropi Rp1,79 Triliun, Ini Manfaatnya (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Danantara Indonesia Trust menyiapkan dana filantropi sebesar USD100 juta atau setara Rp1,79 triliun per tahun untuk mendukung berbagai program sosial strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi. Langkah ini mendapat apresiasi dari Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) yang menilai komitmen tersebut sebagai upaya positif dalam memperluas manfaat pembangunan nasional bagi masyarakat.

Ketua AMMI Nur Hasanah menyampaikan apresiasi kepada Rosan Perkasa Roeslani selaku Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Pembina Danantara Indonesia Trust atas dorongan penguatan kontribusi sosial melalui Danantara Indonesia Trust. Menurutnya, inisiatif tersebut menunjukkan pentingnya mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami mengapresiasi Pak Rosan Roeslani yang mendorong penguatan peran Danantara tidak hanya dalam pengelolaan investasi strategis, tetapi juga dalam mendukung program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen dana filantropi Rp1,79 triliun per tahun merupakan langkah penting untuk memperkuat pembangunan manusia dan memperluas akses terhadap layanan dasar,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). 

Menurutnya, pendidikan, kesehatan, serta air bersih dan sanitasi merupakan sektor fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, dukungan pendanaan melalui program filantropi diharapkan dapat membantu menjawab berbagai tantangan sosial sekaligus memperkuat pemerataan kesempatan bagi masyarakat.

Dia menilai, program beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta pengembangan akses air bersih dan sanitasi merupakan bentuk investasi sosial yang memiliki dampak jangka panjang. Program-program tersebut tidak hanya membantu penerima manfaat secara langsung, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya tentang besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang bagaimana hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, kami melihat inisiatif Danantara Indonesia Trust sebagai langkah strategis untuk memperkuat dimensi sosial pembangunan nasional,” tambahnya.

 

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