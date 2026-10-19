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IHSG Sesi I Anjlok 5,04 Persen ke 4.923

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:36 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 5,04 Persen ke 4.923
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah hingga penutupan sesi I perdagangan Senin (19/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah hingga penutupan sesi I perdagangan Senin (19/10/2026). IHSG turun 5,04% ke level 4.923.

Sejumlah indeks saham lainnya juga melemah tajam. Indeks LQ45 turun 5,50% ke level 480,609, IDXLQ45LCL melemah 5,57% menjadi 67,791, IDX30 turun 5,37% ke level 268,437, dan IDX80 terkoreksi 5,54% menjadi 71,232.

Direktur Utama PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, mengatakan pelemahan IHSG salah satunya dipicu oleh sentimen terkait MSCI. Menurutnya, investor ritel masih berada dalam kondisi panik.

“Ini baru pernyataan saja sudah membuat pasar terkejut, apalagi kalau benar keputusannya,” ujarnya.

Ariston menilai keputusan tersebut berpotensi memicu penurunan tajam di pasar saham pada tahap awal. Hal ini dapat terjadi karena investor asing yang memiliki mandat investasi pada kategori pasar berkembang, bukan Standalone Market, berpotensi menarik dananya dari pasar saham Indonesia.

“Setelah dana asing keluar, mungkin institusi dan ritel lokal akan kembali masuk dan indeks bisa naik lagi,” ujarnya.

IHSG Berpeluang Koreksi atau Mengalami Technical Rebound

Pergerakan IHSG pada pekan ini berpeluang mengalami koreksi lanjutan atau justru mencatatkan penguatan teknikal (technical rebound). Indeks masih dibayangi tekanan setelah anjlok tajam pada akhir pekan lalu akibat respons pasar terhadap isu reklasifikasi status pasar modal Indonesia oleh MSCI.

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