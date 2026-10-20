IHSG Melonjak 4,14 Persen ke 5.203 pada Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan sesi I, Selasa (20/10/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan sesi I, Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 4,14% ke level 5.203.

Sejumlah indeks saham lainnya juga menguat. LQ45 naik 6,36% ke level 519,534, IDXLQ45LCL menguat 6,45% ke level 73,733, IDX30 naik 6,90% ke level 292,110, dan IDX80 menguat 5,99% ke level 76,728.

Sebelumnya, IHSG dibuka melemah 0,33% ke level 4.980. Namun, semenit setelah perdagangan dimulai, indeks berbalik menguat 0,19% ke level 5.005.

Pada awal perdagangan, sebanyak 201 saham menguat, 390 saham melemah, dan 372 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp2,2 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 4,3 miliar lembar saham.

Indeks lainnya juga bergerak menguat. LQ45 naik 1,24% ke level 494, indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,57% ke level 289, indeks MNC36 naik 1,66% ke level 219, dan IDX30 menguat 1,79% ke level 278.