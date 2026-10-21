Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Isu MSCI Bikin Rupiah Tertekan 2 Hari, Ini Langkah BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |15:18 WIB
Isu MSCI Bikin Rupiah Tertekan 2 Hari, Ini Langkah BI
Bank Indonesia (BI) mencermati dinamika pasar saham domestik setelah mencuatnya usulan penyesuaian klasifikasi Indonesia oleh MSCI. (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencermati dinamika pasar saham domestik setelah mencuatnya usulan penyesuaian klasifikasi Indonesia oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). BI menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih dalam batas wajar, meskipun arus modal keluar (outflow) sempat meningkat.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, isu MSCI sempat menekan nilai tukar rupiah selama dua hari berturut-turut. Namun, tekanan tersebut juga dipengaruhi kondisi pasar keuangan regional yang tengah bergejolak.

“Jadi, kita tahu memang apa yang terjadi di MSCI tentu menjadi perhatian kita juga. Kami juga melakukan asesmen dan memang sempat dua hari rupiah mengalami tekanan pada saat itu. Tapi, kami masih melihat bahwa tekanannya masih relatif dalam batas yang cukup normal karena pada saat yang bersamaan kondisi regional juga sedang kurang baik,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Oktober 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Destry menegaskan, BI terus memantau perkembangan pasar modal domestik, termasuk arus modal keluar setelah munculnya isu MSCI. Bank sentral juga membahas langkah-langkah untuk merespons dinamika tersebut.

“Kami terus mewaspadai apa yang terjadi di pasar modal kita. Tentunya, kami memantau outflow yang terjadi setelah isu MSCI. Selama dua hari terakhir, kami juga berdiskusi secara intensif mengenai cara menyikapi kondisi ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249287//bank-Svrg_large.jpg
BI Catat Insentif Hedging Tarik Modal Asing USD9,9 Miliar di Tengah Tekanan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249032//msci-UXTE_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Negara yang Masuk Kategori Standalone Market MSCI, Ada Palestina hingga Zimbabwe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3248960//saham-selp_large.jpg
Kenapa Brunei Darussalam Tidak Punya Pasar Saham? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3249082//ojk-yIBq_large.jpg
IHSG Sempat Terguncang Imbas MSCI, Bos OJK Minta Doa Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3249066//saham-ZbDK_large.jpg
OJK Periksa 31 Saham HSC, Usut Indikasi Pelanggaran Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249063//ojk_bei-ToGt_large.jpeg
Investor Jangan Panik, OJK Percepat Penegakan Hukum dan Transparansi Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement