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Prabowo Siap Hemat Besar-besaran: Kita Rela Berkorban

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |19:14 WIB
Prabowo Siap Hemat Besar-besaran: Kita Rela Berkorban
Prabowo Siap Hemat Besar-besaran: Kita Rela Berkorban (Foto: Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto siap melakukan penghematan besar-besaran. Hal ini disampaikan Prabowo di akhir pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Saudara-saudara sekalian kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti," tegas Prabowo.

Sementara itu, Prabowo menekankan bahwa modal utama bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global adalah mentalitas pejuang, keberanian dan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan rakyat.

"Kita tidak takut kita punya kekuatan keberanian, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah saudara-suadara sekalian," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo juga menjawab tudingan bahwa pemerintahannya memiliki kabinet gemuk dan tidak efisien. Prabowo menegaskan, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa.

“Koalisi kita besar, benar karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” kata Prabowo.

 

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