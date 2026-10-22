IHSG Dibuka Anjlok 1,51 Persen ke Level 5.247

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok pada perdagangan Kamis (22/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok pada perdagangan Kamis (22/10/2026). IHSG turun 1,51 persen ke level 5.247.

Memasuki menit pertama perdagangan, IHSG melanjutkan pelemahan sebesar 2,32 persen ke level 5.204. Sebanyak 58 saham menguat, 547 saham melemah, dan 358 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal tercatat mencapai Rp648 miliar, dengan volume perdagangan sebanyak 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 2,57 persen ke level 522, indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah 2,89 persen ke level 301, indeks MNC36 turun 2,42 persen ke level 230, dan IDX30 terkoreksi 2,49 persen ke level 293.

Seluruh indeks sektoral berada di zona merah, meliputi sektor energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, industri, kesehatan, keuangan, properti, transportasi, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers adalah PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), PT Haloni Jane Tbk (HALO), dan Reksa Dana Syariah Premier ETF JII.

Sementara itu, daftar top losers dipimpin oleh PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), dan PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS).

(Feby Novalius)

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