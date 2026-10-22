IHSG Bangkit, Melonjak 1,7 Persen ke Level 5.419 pada Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (22/10/2026). IHSG naik 1,70% ke level 5.419.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG melemah ke level 5.247. Namun, seiring berjalannya perdagangan, indeks berangsur menguat hingga sempat menyentuh level tertinggi di 5.422.

Hingga penutupan sesi pertama, volume transaksi mencapai 21 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp9,1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,2 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp9.500 triliun. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 574 saham menguat, 141 saham melemah, dan 248 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers), Champ Resto Indonesia (ENAK) memimpin setelah melonjak 31,85%. Posisi berikutnya ditempati Mitra Komunikasi Nusantara (MKNT) yang naik 25%, serta Pioneerindo Gourmet International (PTSP) yang menguat 25%.

Di sisi lain, jajaran saham dengan penurunan terdalam (top losers) dipimpin Alkindo Naratama (ALDO) yang turun 6,96%. Berikutnya, Bekasi Asri Pemula (BAPA) melemah 6,90%, sedangkan Malacca Trust Wuwungan Insurance (MTWI) turun 6,85%.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.