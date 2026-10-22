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IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 5.387, Transaksi Rp15,9 Triliun 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:15 WIB
IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 5.387, Transaksi Rp15,9 Triliun 
IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 5.387, Transaksi Rp15,9 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 59,54 poin atau naik 1,12 persen ke level 5.387. Pada penutupan perdagangan, Kamis (22/10/2026), terdapat 489 saham menguat, 216 saham melemah dan 258 saham stagnan. 

Transaksi perdagangan mencapai Rp15,9 triliun dari 36,2 miliar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 naik 1,64 persen ke 544, indeks JII naik 1,52 persen ke 315, indeks IDX30 naik 1,45 persen ke 305 dan indeks MNC36 naik 1,49 persen ke 239.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, properti, energi, konsumer siklikal, infrastruktur. Sedangkan hanya sektor teknologi yang melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) naik 35 persen ke Rp27, PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) naik 34,81 persen ke Rp182, dan PT Arkayana Lestari Group Tbk (AYLS) naik 25 persen ke Rp200.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) turun 10 persen ke Rp180, PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) turun 6,96 persen ke Rp1.470, dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) turun 6,93 persen di Rp4.700.

(Dani Jumadil Akhir)

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