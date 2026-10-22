Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi El Nino Godzilla, Stok Beras RI Capai 4,56 Juta Ton

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:02 WIB
Hadapi El Nino Godzilla, Stok Beras RI Capai 4,56 Juta Ton
Ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,56 juta ton per Oktober 2026. Ketersediaan stok tersebut dinilai cukup kuat untuk menjaga pasokan beras nasional, termasuk menghadapi ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan sejak dua tahun lalu untuk mengantisipasi dampak El Nino dengan intensitas sangat kuat atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla.

"Insya Allah, kami sudah persiapkan dua tahun sebelumnya mengantisipasi El Nino Godzilla. Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (Cadangan Beras Pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman," ujar Amran dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data Bapanas, stok CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 17,52 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 3,88 juta ton.

Jika dibandingkan dengan Oktober 2023 yang mencapai 1,51 juta ton, stok CBP pada Oktober 2026 meningkat sekitar 202 persen.

Melimpahnya cadangan beras tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang akhir tahun. Stok ini juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi penurunan curah hujan akibat fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD).

Amran menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak sebagai produsen serta masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, produksi pangan diharapkan tetap meningkat, sementara harga tetap stabil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249354//elnino-6qNn_large.png
BI Waspadai El Nino, Harga Beras, Cabai hingga Bawang Merah Terancam Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248080//alim_setiawan-KZ3P_large.jpg
Dilantik Jadi Wamentan, Alim Setiawan Slamet Punya Kekayaan Rp4,42 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247872//cuaca_panas-zEuF_large.jpg
BMKG Sebut El Nino Bertahan hingga Awal 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246587//musim_hujan-bN7G_large.jpg
El Nino Capai Level Sangat Kuat, BMKG: Awal Musim Hujan Bisa Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/320/3245868//padi-loUB_large.jpg
El Nino Tak Bikin Produksi Padi Surut, Capai 43,89 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245285//petani-JCDK_large.jpg
Nilai Tukar Petani Meningkat 1,49 Persen, Harga Beras dari Penggilingan hingga Grosir Ikut Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement