IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.397

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,18 persen ke level 5.397 pada hari ini, Jumat (23/10/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG berbalik arah melemah 0,28 persen ke level 5.372, dengan 272 saham di zona hijau, 208 melemah, dan 483 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp635 miliar, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,51 persen ke 541, indeks JII melemah 0,45 persen ke 314, indeks MNC36 melemah 0,41 persen ke 238, dan IDX30 melemah 0,58 persen ke 303.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, teknologi. Sedangkan sisanya melemah seperti konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor, PT Arthavest Tbk (ARTA), dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).