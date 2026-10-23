Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah ke Rp18.000, BI Perkuat Insentif Tarik Dana Asing 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:14 WIB
Rupiah Melemah ke Rp18.000, BI Perkuat Insentif Tarik Dana Asing 
Rupiah Melemah ke Rp18.000, BI Perkuat Insentif Tarik Dana Asing (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi insentif instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan daya tarik penempatan modal asing di aset keuangan domestik. 

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang melemah ke Rp18.000 di tengah gejolak global, sekaligus melengkapi keputusan dewan gubernur yang mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menekankan soal penguatan instrumen lindung nilai valuta asing tersebut diarahkan untuk mengunci aliran dana luar negeri agar tetap bertahan di pasar finansial dalam negeri. Otoritas moneter menilai ketersediaan instrumen pasar uang yang atraktif menjadi fondasi krusial dalam meredam tekanan eksternal terhadap mata uang garuda.

"BI memperkuat strategi insentif DNDF agar meningkatkan daya tarik penempatan modal asing di aset keuangan domestik yang akhirnya dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk melengkapi BI-Rate yang tetap," kata Firman dalam diskusi media, di kantor BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Langkah ini juga dirancang guna memastikan pergerakan kurs tidak merembet menjadi imported inflation yang dapat mengikis daya beli masyarakat. Firman menerangkan bahwa penguatan insentif likuiditas valas tersebut diposisikan sebagai instrumen pendukung kebijakan suku bunga, bukan sebagai pengganti arah bauran moneter utama.

"Strategi insentif ini merupakan komplementer BI-Rate dalam menjaga inflasi agar tetap sesuai target, tidak sebagai substitusi BI-Rate," ujar Firman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/278/3249549/rupiah-huLA_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.060 per Dolar AS, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/278/3249304/rupiah-0fmj_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.022 per Dolar AS Usai BI Tahan Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249020/rupiah_hari_ini-HgdY_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.992 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3248925/rupiah_hari_ini-2Dxg_large.jpg
Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah Dibayangi Minyak Mentah dan Isu MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248817/rupiah_hari_ini-bt7B_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.046 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/278/3248556/rupiah-lFxv_large.jpg
Rupiah Melemah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Tertekan Pengumuman MSCI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement