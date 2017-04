\TIPS LARIS: 6 Tips Sukses yang Setiap Entrepreneur Harus Tahu\

JAKARTA - Seorang Network marketers atau yang lebih dikenal multilevel marketing (MLM) memang dilahirkan menjadi seorang pekerja keras. Menghasilkan jutaan dolar tentu saja membutuhkan banyak keahlian dan ketekunan.

Kemampuan seperti itu hanya bisa diwujudkan oleh beberapa orang. Selain itu, seorang marketing yang sukses juga harus mampu membangun landasan yang kokoh. Berikut ini 6 tips dari orang-orang sukses tentang menjadi seorang sales, seperti dilansir Entrepreneur, Sabtu (5/7/2017).

1. Lakukan apa yang orang lain tidak

"Orang sukses melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang gagal. Artinya, mereka melakukan apapun terutama saat memulai karirnya. Sebagai contoh, kerja keras, jam kerja panjang, mengorbankan urusan pribadi, hal tersebut dilakukan untuk belajar dan membangun bisnis yang kuat," Esther Spina founder Ambitious Women dan a co-founder of the AWSC.

2. Bangun kepemimpinan

"Profesi sales adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat dan juga persiapan. Pelajari keterampilan dalam penjualan. Banyak profesi tersebut yang tidak berhasil karena mereka gagal dengan kepemimpinan. Berapa banyak orang yang Anda tanya itu adalah kunci sukses, yang perlu Anda lakukan adalah bertanya" Gloria Mayfield Banks mengawali kariernya sebagai sales representative di IBM

3. Ini bukan tentang keberuntungan, tapi ketekunan

"Berhenti memperlakukan bisnis Anda sendiri seperti tiket lotere. kebanyakan orang gagal dalam network marketing karena mereka emosinal dalam mengambil keputusan. Hilangkan kata keberuntungan, mulailah berbagi dengan orang-orang di lingkungan yang sama." Shawn Conett

4. Adding Value, salah satu kunci sukses

"Adding value to other adalah jadi prioritas Anda. Dengan memberi, otomatis Anda akan memiliki banyak rekan. Banyak orang tertarik dengan apa yang Anda berikan, bisa jadi produk atau peluang bisnis yang Anda tawarkan". Jen Jordan.

5. Penuhi dahulu kebutuhan sebelum lakukan penjualan

"Salah satu mentor mengajarkan bahwa sebaiknya melihat setiap orang atau semua yang Anda temui adalah penting. Orang-orang tidak akan ingin tahu seberapa banyak Anda mengetahui, tapi yang terpenting adalah seberapa peduli Anda. Fokuslah pada pelayanan, jangan langsung pada penjualan karena hal itu bisa membuat pelanggan Anda setia.

6. Jangan biarkan emosi menguasai Anda

"Abaikan perasaan Anda. Perasaan kita selalu menjadi musuh terbesar bagi keberhasilan. Kebanyakan orang melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, bukan karena kebutuhan. Remember that everything that settles ends up on the botto." James Adlam.